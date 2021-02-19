Завершился прием документов в магистратуру вузов Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Завершился прием документов бакалавров, желающих поступить в магистратуру вузов Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.
Прием заявлений для участия в экзамене, начавшийся 9 февраля, проводился по интернету.
Экзамен состоится 28 февраля.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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