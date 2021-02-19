В библиотеке академии наук Азербайджана хранится книга со вставкой из бирюзы

БАКУ /Trend/ - В Фонде редких книг Центральной научной библиотеки национальной академии наук Азербайджана (НАНА) хранится книга со вставкой из бирюзы.

Как сообщили в пятницу Trend в библиотеке, издание, ценное с полиграфической точки зрения, переплетено кожей, обложка украшена бирюзовыми вставками, а края позолочены.

Двухтомная книга на немецком языке датируется 1879 годом, в ней говорится о египетских пирамидах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)