В библиотеке академии наук Азербайджана хранится книга со вставкой из бирюзы
БАКУ /Trend/ - В Фонде редких книг Центральной научной библиотеки национальной академии наук Азербайджана (НАНА) хранится книга со вставкой из бирюзы.
Как сообщили в пятницу Trend в библиотеке, издание, ценное с полиграфической точки зрения, переплетено кожей, обложка украшена бирюзовыми вставками, а края позолочены.
Двухтомная книга на немецком языке датируется 1879 годом, в ней говорится о египетских пирамидах.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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