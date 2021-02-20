Система высшего образования Азербайджана должна быть адаптирована к международной практике - министр

БАКУ /Trend/ - Закон "О высшем образовании" должен включать адаптацию системы высшего образования к международной практике, гибкую координацию с другими уровнями образования, обеспечение обучения на протяжении всей жизни, организацию студентоцентрированного обучения, самые современные концепции применения механизмов контроля качества.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, предложения вузов по законопроекту "О высшем образовании" обсуждены в министерстве. Министерство образования и парламентский комитет по науке и образованию ведут обсуждения в связи с разработкой нового законопроекта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)