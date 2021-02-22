В Азербайджане снизился уровень нарушений авторских прав

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане значительно снизился уровень пиратства.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в отчете Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджана о работе, проделанной в 2020 году.

Подчеркивается, что в результате совместных мер, принятых совместно с соответствующими государственными органами, уровень пиратства по сравнению с показателями 2005 года в продажах книг снизился с 61 до 22 процентов, на рынке аудио-видео продукции - с 90 до 57 процентов и в программном обеспечении - с 96 до 71 процента.

В отчетном году в центре внимания были меры по защите культурного наследия и борьбе с армянским плагиатом. Для устранения притязаний на наше материальное и нематериальное культурное наследие была проделана соответствующая работа, были восстановлены нарушенные права авторов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)