Дорожная полиция Азербайджана призвала водителей к осторожности в непогоду
БАКУ /Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям в связи с погодными условиями.
Как передает во вторник Trend со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью полковника-лейтенанта полиции Намидана Пириева, во избежание ДТП и других ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах в связи с резкой сменой погодных условий Главное управление просит водителей не превышать скорость, убедиться до выезда в исправности всех систем управления транспортным средством.
Ранее синоптики предупредили об ожидаемом ухудшении погодных условий на территории страны, сильном ветре.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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