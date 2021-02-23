В Азербайджане продлен срок освобождения от НДС импорта зерна

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсуждались поправки в Налоговый кодекс, сообщает во вторник Trend.

Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили отметил, что были учтены многие предложения, выдвинутые депутатами ранее по поправкам в Кодекс.

По его словам, среди предложений продление срока освобождения от НДС импорта и продажи зерна, а также производства и продажи пшеничной муки и хлеба с 5 до 7 лет (с 1 января 2017 г.), срока освобождения от НДС производства и продажи отрубей – с 3 до 5 лет (с 1 марта 2019 г.). Кроме того, предлагается ввести акцизный налог на табак для кальяна и установить акцизный налог на жидкость для электронных сигарет на уровне 100 манатов за литр (в первом чтении это были 220 манатов на литр).

После обсуждений предложения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)