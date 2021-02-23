В Азербайджане будут проведены экзамены по приему на работу директоров школ

БАКУ /Trend/ - В 12 регионах Азербайджана, включая Баку, 6-7 марта будут проведены тестовые экзамены по приему на работу директоров общеобразовательных школ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство образования.

В этом туре ожидается участие свыше 3300 кандидатов, у которых приняты электронные заявления.

Экзамен будет проходить 1,5 часа. Будут даны 50 тестовых заданий: 26 тестов по образовательному законодательству, 20 – по логике, 15 – по трудовому законодательству.

Проходной балл будет определен с учетом результатов экзамена и числа вакансий.

Напомним, что конкурс по приему на работу директоров школ состоит из 4 туров: прием заявлений, тестовый экзамен, собеседование, размещение на вакантные места.

На конкурс вынесено 623 вакантных места.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)