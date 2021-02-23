БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) предупредило суда в связи с погодными условиями, которые ожидаются в акватории Каспийского моря со второй половины дня 23 до вечера 24 февраля, сообщили Trend в ASCO.

Согласно информации, всем судам было поручено принять превентивные меры безопасности в связи с ожидаемыми погодными условиями и обеспечить отход в безопасные укрытия.

Капитаны судов, которые будут стоять в портах и на якоре, должны быть на месте, чтобы обеспечить безопасную стоянку.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)