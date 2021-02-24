В Азербайджане 145 человек вылечились от COVID-19, выявлено 220 новых случаев заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки коронавирусной инфекцией (COVID-19) заразились 220 человек, выздоровели 145, скончались два человека, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 233 644 случая заражения COVID-19, из этого числа 228 157 человек вылечились, 3 206 – скончались. Продолжается лечение 2 281 активного больного.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 915 тестов, в целом за все время пандемии – 2 571 016 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)