В Азербайджане 145 человек вылечились от COVID-19, выявлено 220 новых случаев заражения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки коронавирусной инфекцией (COVID-19) заразились 220 человек, выздоровели 145, скончались два человека, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 233 644 случая заражения COVID-19, из этого числа 228 157 человек вылечились, 3 206 – скончались. Продолжается лечение 2 281 активного больного.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 915 тестов, в целом за все время пандемии – 2 571 016 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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