Названы результаты собеседований в рамках трудоустройства учителей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Результаты прошедших 5-18 февраля онлайн-собеседований в рамках конкурса по приему на работу учителей отправлены на личные страницы кандидатов.

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования Азербайджана, из 2 912 кандидатов, принявших участие в онлайн - собеседованиях, 2 715 получили возможность работать учителями на основании бессрочного контракта.

О дате следующего собеседования в рамках трудоустройства учителей будет предоставлена дополнительная информация. Также предусматривается организовать процесс апелляции для кандидатов, не прошедших онлайн - собеседование.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)