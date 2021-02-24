Названы результаты собеседований в рамках трудоустройства учителей в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Результаты прошедших 5-18 февраля онлайн-собеседований в рамках конкурса по приему на работу учителей отправлены на личные страницы кандидатов.
Как сообщили в среду Trend в министерстве образования Азербайджана, из 2 912 кандидатов, принявших участие в онлайн - собеседованиях, 2 715 получили возможность работать учителями на основании бессрочного контракта.
О дате следующего собеседования в рамках трудоустройства учителей будет предоставлена дополнительная информация. Также предусматривается организовать процесс апелляции для кандидатов, не прошедших онлайн - собеседование.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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