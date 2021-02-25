Госслужба Азербайджана прокомментировала информацию о росте цен на хлеб

БАКУ /Trend/ - В последние дни в некоторых СМИ распространяется информация о росте цен на хлеб в Азербайджане.

Как сообщили в четверг Trend в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, в целях выявления и предотвращения злоупотреблений и необоснованного повышения цен на розничном рынке хлеба, а также в продаже наиболее потребляемого населением "круглого хлеба", регулярно ведутся мониторинги. В ходе проверок никакого роста цен на хлеб не зафиксировано.

Государственная служба продолжает осуществлять контрольные меры.

В случае злоупотреблений и необоснованного повышения цен на потребительском рынке потребителям рекомендуется обращаться в Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана по телефонам 498-15-01, 498-15-04.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)