В Азербайджане свыше 207 тыс. человек прошли вакцинацию от коронавируса

БАКУ /Trend/ - Согласно данным на 23 февраля, в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли свыше 207 тысяч человек.

Как сообщили в ответ на запрос Trend в четверг в Кабинете министров, более 35 тысяч человек из числа получили вторую дозу вакцины.

До сих пор в страну были доставлены 1 000 063 доз вакцины от коронавируса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)