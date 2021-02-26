В ближайшие дни погода в Азербайджане вновь ухудшится

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана предупредило об ожидаемом ухудшении погоды в ближайшие дни.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, первого марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер, скорость которого будет составлять 15-20, временами - 23 метра в секунду.

С первого по пятое марта на территории республики ожидается нестабильная погода, прогнозируются осадки, в горных и предгорных районах выпадет снег. Западный ветер местами будет усиливаться до 20-25 метров в секунду.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)