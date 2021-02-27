В воскресенье в Азербайджане будет до 16 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Ночью и утром местами слабый туман, юго-западный ветер.

На Абшеронском полуострове ночью - 2-4, днем - 9-13, в Баку ночью - 2-4, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, умеренный западный ветер.

Ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, на высокогорных территориях - 9-13 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)