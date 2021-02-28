Грузинские журналисты и эксперты посетили Физулинский район Азербайджана (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Тrend/ - Министерством иностранных дел Азербайджана и азербайджанским посольством в Грузии был организован визит грузинских журналистов и экспертов на освобожденные территории.

Как сообщает Карабахское бюро Тrend, сегодня освобожденный от оккупации Физулинский район Азербайджана посетили журналисты и эксперты грузинских телеканалов "Pirveli TV", "Mtavari Arkhi", "Imedi TV" и "POS TV".

В ходе визита представители зарубежных СМИ побывали также в Джебраиле и других районах страны, где стали свидетелями совершенного армянами вандализма.

Журналисты провели на этих территориях фото и видеосъемки.

(Автор: Аслан Мамедли. Редактор: Надир Насиров)