К программе самозанятости будут привлечены 16 тыс. семей - минтруда Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В этом году к программе самозанятости будут привлечены 16 тысяч семей.
Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, также в этом году продолжатся реформы в сфере регулирования трудовых отношений и будут осуществлены стимулирующие меры для роста фонда заработной платы.
Программой обеспечения жильем будут охвачены не только семьи шехидов и инвалидов войны, но и выпускники интернатов, лица с нарушениями зрения и другие категории граждан, нуждающихся в особой заботе, сказал министр.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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