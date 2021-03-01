К программе самозанятости будут привлечены 16 тыс. семей - минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В этом году к программе самозанятости будут привлечены 16 тысяч семей.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, также в этом году продолжатся реформы в сфере регулирования трудовых отношений и будут осуществлены стимулирующие меры для роста фонда заработной платы.

Программой обеспечения жильем будут охвачены не только семьи шехидов и инвалидов войны, но и выпускники интернатов, лица с нарушениями зрения и другие категории граждан, нуждающихся в особой заботе, сказал министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)