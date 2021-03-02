БАКУ /Trend/ - Азербайджан в сотрудничестве с Турцией снимет фильм про Отечественную войну.

Об этом сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Азербайджан освободил свои земли, которые 30 лет находились под оккупацией. Мы намерены в сотрудничестве с кинокомпаниями братской Турции снять фильм об Отечественной войне, о наших героических солдатах и офицерах, воевавших в этой войне", – отметил министр.

Анар Керимов добавил, что Азербайджан планирует изучить и использовать опыт Турции в этой сфере.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)