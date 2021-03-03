Началась вакцинация сотрудников МЧС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Началась вакцинация от коронавируса сотрудников МЧС Азербайджана, сообщает в среду Trend.

Вакцинация проводится в Медцентре МЧС в Баладжаре.

Отметим, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января. До настоящего времени были вакцинированы до 300 тысяч граждан.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)