В Азербайджане оказана психологическая помощь 520 ветеранам и членам семей шехидов

БАКУ /Trend/ - На сегодня в Азербайджане 520 ветеранам и членам семей шехидов оказана психологическая помощь.

Об этом в среду сказал Trend директор Департамента реабилитации и организации производства Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Чингиз Гаджиев.

По его словам, среди тех, кому была оказана психологическая помощь, были и дети.

"С первых дней войны в прифронтовых районах была запущена программа психологической помощи ветеранам. На этих территориях, в частности в Нафталане, психологическая помощь была оказана более 100 ветеранам. Тогда война все еще продолжалась. Однако и в послевоенный период эта деятельность была продолжена – стала реализовываться программа психологической и социальной поддержки ветеранов, их близких, членов семей шехидов и жертв войны, а также были определены их потребности", – сказал Гаджиев.

Директор отметил, что потребности этих лиц были определены в рамках сотрудничества с соответствующими ведомствами.

Чингиз Гаджиев добавил, что в результате сеансов психологической поддержки те, которые заикались, начали говорить нормально, а люди с депрессией стали более оптимистичными.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)