В Баку 20 тыс. учителей и технических работников пройдут вакцинацию

БАКУ /Trend/ - Массовая вакцинация ускорит переход к традиционной форме обучения в Азербайджане.

Как передает в среду Trend, об этом сказала заведующая Управлением образования города Баку Мехрибан Велиева.

По ее словам, около 20 тысяч учителей и технических работников старше 50 лет пройдут вакцинацию. Для этого в Баку отведено пять школ.

"Вакцинация позволит нам вернуться к нормальной жизни", – добавила Велиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)