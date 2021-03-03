В Баку 20 тыс. учителей и технических работников пройдут вакцинацию
БАКУ /Trend/ - Массовая вакцинация ускорит переход к традиционной форме обучения в Азербайджане.
Как передает в среду Trend, об этом сказала заведующая Управлением образования города Баку Мехрибан Велиева.
По ее словам, около 20 тысяч учителей и технических работников старше 50 лет пройдут вакцинацию. Для этого в Баку отведено пять школ.
"Вакцинация позволит нам вернуться к нормальной жизни", – добавила Велиева.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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