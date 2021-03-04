На освобожденных территориях Азербайджана могут быть созданы реабилитационные центры

БАКУ /Trend/ - В освобожденных от оккупации районах Азербайджана есть такие места, где условия и окружающая среда позволяют организовать эффективную реабилитацию. Думаю, что на этих участках можно построить реабилитационные центры. На этот счет есть конкретные планы, и предложения уже поданы в соответствующие органы.

Об этом в четверг сказал Trend директор Департамента реабилитации и организации производства Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Чингиз Гаджиев.

По его словам, если предложения будут приняты, то на освобожденных территориях будут созданы реабилитационные центры.

"За последние два года открылось девять новых реабилитационных центров. В начале года состоялось открытие Шаганского реабилитационного пансионата на 250 коек. В этом году в Шамкире и Габале планируется открытие детских реабилитационных центров на 25 коек каждый. Наряду с этим был полностью отремонтирован и снабжен новейшим оборудованием Ортопедический производственно - реабилитационный центр", – добавил Чингиз Гаджиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)