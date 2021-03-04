Еще один автобусный маршрут в Баку перешел на безналичную оплату

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня в Баку автобусный маршрут № 64 переходит на безналичную оплату за проезд посредством "BakıKart", сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Тем самым будет обеспечен комфортный проезд порядка 13 тыс. пассажиров в день.

По схеме следования этого маршрута будут установлены 5 терминалов для пополнения баланса "BakıKart".

Другие маршруты тоже поэтапно будут интегрированы в систему безналичной оплаты за проезд, о чем будут сообщено заранее.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)