Азербайджанский легкоатлет занял второе место на чемпионате Европы
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен Алексис Копелло завоевал серебряную медаль на зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике в польском Торуне.
Как сообщает Trend, представитель Азербайджана показал результат 17,04 метра в тройном прыжке. Таким образом, он добился своего лучшего результата в сезоне.
Золотую медаль завоевал кубинец Педро Пабло Пикардо, представлявший Португалию. Он опередил всех соперников, прыгнув на 17,30 метра. Макс Хеб из Германии стал бронзовым призером с результатом 17,01 метра.
(Редактор: Надир Насиров)
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