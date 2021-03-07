Азербайджанский легкоатлет занял второе место на чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен Алексис Копелло завоевал серебряную медаль на зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике в польском Торуне.

Как сообщает Trend, представитель Азербайджана показал результат 17,04 метра в тройном прыжке. Таким образом, он добился своего лучшего результата в сезоне.

Золотую медаль завоевал кубинец Педро Пабло Пикардо, представлявший Португалию. Он опередил всех соперников, прыгнув на 17,30 метра. Макс Хеб из Германии стал бронзовым призером с результатом 17,01 метра.

(Редактор: Надир Насиров)