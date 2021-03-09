В Азербайджане могут быть разрешены видеовстречи с осужденными

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается организовывать видеовстречи с осужденными лицами.

Это отражено в отчете за 2020 год по защите прав человека Уполномоченной по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

В отчете сообщается, что учитывая позитивное влияние организации видеозвонков на исправительный процесс за счет укрепления связей с семьей и родственниками осужденного, экономию на транспортных расходах (особенно для тех, кто живет далеко), важность предотвращения проноса запрещенных предметов в исправительное учреждение, а также принимая во внимание опыт зарубежных стран, в Кодекс исполнения наказаний предлагается внести дополнение, предусматривающее организацию видеовстреч для лиц, не имеющих возможности присутствовать на краткосрочной встрече.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)