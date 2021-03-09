В Азербайджане предлагается разработать механизм по участию заключенных в приемных экзаменах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается разработать механизм по участию в приемных экзаменах в вузы лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

Это отражено в отчете за 2020 год по защите прав человека Уполномоченной по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

В отчете говорится, что по Международным правилам стандартов общения с заключенными, учитывая, что для лиц, содержащихся в воспитательном учреждении Пенитенциарной службы созданы условия для участия в выпускных экзаменах, предлагается разработать механизм по участию в приемных экзаменах в вузы лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях и добавить это в Кодекс по исполнению наказаний.

Наряду с этим, для воспитания заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, развития личности и адаптации к обществу после освобождения предлагается принять соответствующую госпрограмму "Воспитание и социализация заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)