В Азербайджане откроется новый университет

БАКУ / Trend/ - На базе Шекинского филиала Азербайджанского государственного педагогического университета планируется открыть Шекинский государственный университет. Для этого уже сделано обращение в надлежащую структуру.

Об этом говорится в отчете Кабмина за 2020 год, сообщает во вторник Trend.

Согласно отчету, в настоящее время в Шекинском филиале готовятся кадры по 8 специальностям, каждый год поступает примерно 270-280 студентов. В целом же в филиале обучается около 1000 студентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)