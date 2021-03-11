В Баку откроются праздничные ярмарки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана в связи с праздником Новруз 13–19 марта организует сельскохозяйственные ярмарки "Из села в город".

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, основная цель проведения ярмарок заключается в удовлетворении растущего спроса граждан на сельхозпродукцию во время праздников и создании альтернативного канала продаж для местных фермеров.

На ярмарке свою продукцию выставят на продажу свыше 100 фермеров из более чем 30 регионов. Цены будут ниже, чем на других рынках.

В ведомстве отметили, что праздничные ярмарки будут организованы в соответствии с требованиями карантинного режима. Фермеры заранее будут обследованы, помимо прилавков, весов и другого оборудования, они также будут обеспечены необходимыми медсредствами (масками, дезинфицирующими веществами, перчатками и др.). Граждане будут пропускаться после проверки температуры тела. Наряду с этим ОАО обеспечит дезинфекцию территории, также будет серьезно контролироваться соблюдение социальной дистанции.

Ярмарки будут организованы по следующим адресам:

– г. Баку, Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (у выхода ст. метро "Гянджлик");

– г. Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5 B (около кинотеатра "Инглаб");

– г. Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41A.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)