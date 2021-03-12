В Азербайджане будет определен реабилитационный потенциал лиц с инвалидностью

БАКУ /Trend/ - Число нуждающихся в реабилитационных услугах инвалидов в Азербайджане неизвестно. На сегодняшний день нет системы, которая бы обеспечивала получение этой информации.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Департамента реабилитации и организации производства Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Чингиз Гаджиев.

По его словам, почти все лица с инвалидностью в той или иной степени нуждаются в реабилитации.

«В отношении некоторых лиц можно достичь хороших результатов, если привлечь их к реабилитации. Так мы можем снизить степень их инвалидности и устранить ограниченность физических возможностей. Но есть и такие, с которыми невозможно получить результат из-за болезни и социального окружения. Таким образом, у каждого инвалида есть уникальный реабилитационный потенциал. Наша цель — определить реабилитационный потенциал людей с общей инвалидностью. До этого подобная работа не проводилась. Мы уже хотим приступить к этому процессу», — уточнил Гаджиев.

Он отметил, что с этого года начинается реализация программы индивидуальной реабилитации. Каждому лицу с инвалидностью необходимы определенные средства для реабилитации и интеграции в общество. Эта программа должна помочь в оценке реабилитационного потенциала человека с ограниченными возможностями и дать прогноз.

«В каждом случае реабилитация индивидуальна. Целью этой программы является оценка потребностей и принятие мер для достижения результатов. К сожалению, некоторые люди с ограниченными возможностями рассматривают реабилитацию как отдых. Разумеется, отдых тоже положительно влияет на реабилитацию. Однако это сложный процесс, требующий участия двух сторон — лица с инвалидностью, который должен выполнять назначенные процедуры и действовать, ориентируясь на результат, и реабилитационного учреждения», — добавил Чингиз Гаджиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)