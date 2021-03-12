Муниципальные чиновники не должны принимать решения единолично - минюст

Общество 12 марта 2021 17:31 (UTC+04:00)
Муниципальные чиновники не должны принимать решения единолично - минюст

БАКУ /Trend/ - Одним из нарушений в муниципальной сфере является незаконное вынесение самовольных решений должностными лицами органов местного самоуправления.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорилось на сегодняшнем онлайн-брифинге Центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции Азербайджана.

Также было подчеркнуто, что муниципалитеты являются коллегиальными органами и решения должны приниматься на собраниях, а не единолично. Однако иногда муниципальные чиновники принимают решения самостоятельно, что является преступлением.

Отметим, что в 2020 году к административной ответственности были привлечены 138 председателей муниципалитетов.

В ходе расследования, проведенного в рамках административного контроля, были выявлены 23 серьезных нарушения, а собранные документы направлены в следственные органы для дачи правовой оценки. По 10 материалам были возбуждены уголовные дела.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Приватизация земельного участка - получение выписки из реестра
Приватизация земельного участка - получение выписки из реестра
Пособие на ребенка…
Пособие на ребенка…
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Высокое доверие к Азербайджану: Иностранные компании вступили в конкуренцию за восстановление Карабаха — французская газета "Lagazetteaz.fr" Политика 18:12
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского Политика 18:07
В Азербайджане соотношение чистой минимальной зарплаты к среднемесячной выросло до 38% Экономика 18:03
Проект паспорта вакцинации ЕС будет включать лишь вакцины, одобренные ЕМА Европа 18:01
Французская компания поставит в Азербайджан крупную партию электровозов Экономика 17:52
Грузия принимает участие в Берлинской международной туристической бирже Грузия 17:42
Представители Минобороны Азербайджана и местных органов ИВ продолжают навещать семьи шехидов (ФОТО) Общество 17:39
Муниципальные чиновники не должны принимать решения единолично - минюст Общество 17:31
Высота волн на Каспии достигла 5,5 метра — Фактическая погода Общество 17:29
Глава МИД Азербайджана направил генсеку ООН письмо в связи с армянскими военнослужащими (ФОТО) Политика 17:22
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку химпродукции Тендеры 17:18
В Азербайджане сократился объем кредитов, выданных правительственным учреждениям Финансы 17:10
Минздрав Азербайджана одобрил применение российской вакцины "Спутник V" Общество 17:05
В Физули обнаружена очередная партия брошенного армянами оружия и боеприпасов (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 17:04
“Nar” подводит итоги 2020 года ИКТ 16:56
Фермерам в Азербайджане будут выданы субсидии (ВИДЕО) Экономика 16:54
Семье шехида Отечественной войны подарена трехкомнатная квартира в Мингячевире (ФОТО) Общество 16:50
Канцлер Австрии заявил, что отдельные страны ЕС заключили тайные сделки о поставках вакцин Европа 16:45
Отреставрированы рукописи Хуршидбану Натаван (ФОТО) Культура 16:43
В Азербайджане выявлено 576 новых случаев заражения COVİD-19, вылечились 217 человек Общество 16:41
Грязевые вулканы в Азербайджане будут использоваться в туристических целях Экономика 16:37
В Министерстве связи Азербайджана и его структуре произведены новые назначения Экономика 16:31
ЕС намерен достичь коллективного иммунитета от COVID-19 к концу лета Европа 16:23
Испания почти в 3 раза увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 16:20
100-летний "Марш Истикляль" прозвучал со сцены Международного центра мугама Культура 16:16
Азербайджан нарастил импорт удобрений более чем в 5 раз Бизнес 16:11
ЦБ России и Туркменистана активизируют надзор за деятельностью кредитных организаций Финансы 16:08
Граждане Азербайджана остаются основной клиентской базой местного оздоровительного туризма Экономика 16:05
Microsoft уведомила о выявлении "нового семейства" компьютерных программ-вымогателей США 15:58
Эрдоган заявил, что Турция продолжает переговоры с Россией по вакцине "Спутник V" Турция 15:57
Сербия вводит локдаун на выходные Европа 15:55
Комиссия по вопросам помилования Азербайджана рассмотрит свыше 1000 обращений Политика 15:54
Победа в Отечественной войне создала новые возможности для развития Азербайджана - депутат Экономика 15:52
Товуз под снежным покрывалом (ФОТО) Общество 15:48
На выходные Бакметрополитен протестирует поезда Общество 15:44
OMV Petrom перечислит значительные средства в госбюджет Грузии Энергетика 15:39
В Азербайджане не было обращений в суд из-за необоснованного прекращения выплаты пенсий Общество 15:36
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу (ФОТО) Политика 15:26
Саудовская Аравия возобновит внешнее авиасообщение с 17 мая Арабские страны 15:23
В Азербайджане будет определен реабилитационный потенциал лиц с инвалидностью Общество 15:22
АБР окажет поддержку развитию азербайджанского рынка капитала Финансы 15:11
В Нахчыванской АР растет производство сельскохозпродукции Бизнес 15:08
Дальнейший рост инфицирования в Азербайджане сделает неизбежным ужесточение карантина - депутат Общество 15:05
Состоялась презентация книги Намика Алиева «Day.az: встретимся в Карабахе», посвященная памяти Эльхана Алескерова (ФОТО) Политика 15:05
Двусторонняя торговля между Грузией и Венгрией возросла Бизнес 15:03
ОАЭ объявили о создании в Израиле инвестфонда на $10 млрд Арабские страны 15:02
Инвестиции в Грузию в 2020 упали в два раза Грузия 14:54
До конца года Туркменистан вернет часть иностранных кредитов в сельхозсекторе Бизнес 14:53
Президент ассоциации "Опера Европа" одобрил предложение азербайджанского дирижера Культура 14:44
Чешские компании заинтересованы в участии в сфере ВИЭ Азербайджана Энергетика 14:42
Госдеп США разочарован решением суда о досрочном освобождении армянского террориста Турция 14:32
Промпроизводство в Нахчыванской АР выросло с начала года Бизнес 14:31
Потерявший обе ноги ветеран Отечественной войны Азербайджана обеспечен высокотехнологичными протезами (ВИДЕО) Азербайджан 14:24
При оргподдержке посольства в Баку состоялся совместный онлайн-концерт по случаю 30-летия Независимости Туркменистана Туркменистан 14:12
Чехия надеется получить доступ к «Южному газовому коридору» - министерство промышленности Энергетика 14:05
В Японии обнаружили неизвестный штамм коронавируса Другие страны 14:03
Чехия и Азербайджан подпишут новое соглашение об энергосотрудничестве – министерство Энергетика 14:00
Экспорт британских товаров в ЕС сократился в январе на 41% после завершения Brexit Европа 13:59
Россия отмечает конструктивный настрой Азербайджана и Армении в рамках трехсторонней рабочей группы по Карабаху Политика 13:55
Оперативно-тактические учения ВС Азербайджана не создают рисков для стабильности в регионе - МИД России Политика 13:53
AccessBank объявляет тендер на обеспечение печатными изделиями. Экономика 13:50
В Азербайджане разработаны предложения по увеличению некоторых соцвыплат Общество 13:48
Казахстанский контейнеровоз "Барыс" вернулся из Баку в порт приписки Транспорт 13:43
В Азербайджане снизилось количество преступлений при несении военной службы - военная прокуратура Общество 13:37
Боевой опыт ВС Азербайджана изучают в армиях многих стран мира - Закир Гасанов Политика 13:26
Объем ВВП Нахчыванской АР увеличился Бизнес 13:17
Соцвыплаты за март в Азербайджане будут осуществлены до праздника Новруз - госфонд соцзащиты Экономика 13:16
Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение заслуженного артиста Парвиза Багирова Общество 13:15
Фонд YAŞAT покрыл расходы на операции еще трем ветеранам войны (ФОТО) Общество 13:08
В Баку названы победители фестиваля Sözün nizamı, посвященного Году Низами Гянджеви (ФОТО) Культура 13:06
Назван объем иностранных кредитов на развитие транспортно-коммуникационного сектора Туркменистана Транспорт 13:05
SOCAR Polymer экспортировала более 90% произведенного полипропилена Бизнес 13:03
В Азербайджане вакцинировались от коронавируса более 443 тыс. человек Общество 12:55
Завтра осадки в Баку прекратятся Общество 12:53
В Нахчыванской АР сократился объем платных услуг населению Бизнес 12:50
Омбудсмен Азербайджана призвала ЕС оказать давление на Армению в связи с картами минных полей Политика 12:44
Nar готов внедрить в Азербайджане стандарт сети 5G ИКТ 12:40
Бакинская высшая школа нефти продолжает проводить ориентационную программу для студентов первокурсников (ФОТО) Общество 12:39
В “ASAN Login” создана возможность видеорегистрации (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:38
Нахчыванская АР увеличила вложения в основной капитал Финансы 12:34
У ВОЗ нет данных о том, что вакцина AstraZeneca может наносить вред здоровью Европа 12:34
Nar планирует расширить свою ИТ-инфраструктуру на освобожденных территориях Азербайджана ИКТ 12:31
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новопостроенной «Н-ской» воинской части Внутренних войск (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:23
В Азербайджане увеличился среднемесячный объем транзакций через банкоматы Финансы 12:20
«AS Group İnvestment» подарила семье шехида трехкомнатную квартиру (ФОТО) Экономика 12:15
Количество онлайн-обращений по цифровым каналам Nar выросло разнонаправленно ИКТ 12:12
Назван срок завершения строительства первой очереди ЛЭП Туркменистан-Афганистан-Пакистан Энергетика 12:10
В России выявили 9 794 случая заражения коронавирусом за сутки Россия 12:08
В ВОЗ заявили, что находятся в контакте с Россией по вопросам сертификации "Спутника V" Европа 12:05
Избраны председатель и зампредседателя Ревизионной комиссии партии "Ени Азербайджан" Политика 12:01
Sanofi и Translate Bio начинают клинические испытания вакцины против COVID-19 Европа 11:54
Ивана Дуарте: Бизнесмены в Азербайджане наделены особым геном предпринимательства (Интервью) (ФОТО) Бизнес 11:54
Группа военнослужащих Внутренних войск Азербайджана награждена медалями - Распоряжение Политика 11:54
ПО «Азерикимья» в 2020 г. переработало более 500 тыс. тонн нефтехимического сырья Бизнес 11:53
Nar планирует модернизацию центров обслуживания ИКТ 11:52
Вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков выплачено свыше 627 млн манатов Финансы 11:42
Установка новых станций привела к росту числа абонентов сети 4G в регионах Азербайджана - Nar (ФОТО) ИКТ 11:42
В МИД заявили, что у РФ и Ирана есть резервы, чтобы углублять многоплановое партнерство Политика 11:33
ВОЗ выступила против паспортов вакцинации, которые давали бы привилегии привившимся Европа 11:31
Состоялась очередная встреча депутата Нагифа Гамзаева с избирателями (ФОТО) Общество 11:28
Все новости