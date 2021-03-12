Муниципальные чиновники не должны принимать решения единолично - минюст

БАКУ /Trend/ - Одним из нарушений в муниципальной сфере является незаконное вынесение самовольных решений должностными лицами органов местного самоуправления.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорилось на сегодняшнем онлайн-брифинге Центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции Азербайджана.

Также было подчеркнуто, что муниципалитеты являются коллегиальными органами и решения должны приниматься на собраниях, а не единолично. Однако иногда муниципальные чиновники принимают решения самостоятельно, что является преступлением.

Отметим, что в 2020 году к административной ответственности были привлечены 138 председателей муниципалитетов.

В ходе расследования, проведенного в рамках административного контроля, были выявлены 23 серьезных нарушения, а собранные документы направлены в следственные органы для дачи правовой оценки. По 10 материалам были возбуждены уголовные дела.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)