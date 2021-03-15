Над построенным армянами двухэтажным бункером развевается азербайджанский флаг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Двухэтажный бункер - командный пункт, построенный армянами, обеспечивал на расстоянии 500-600 метров полный огневой контроль над трассой Ходжавенд-Агдам.

Об этом сказал в понедельник Trend азербайджанский военный эксперт Адалят Велиев, побывавший в этом бункере во время поездки в Ходжавендский район.

По его словам, армянские солдаты покинули это укрепление в соответствии с условиями подписанной трехсторонней декларации. В настоящее время бункер находится под контролем ВС Азербайджана, и над ним развевается азербайджанский флаг.

"На прошлой неделе мы побывали на высоте Чеилдаг на границе с Ходжавендом. С нее можно полностью контролировать все прилегающие территории, включая дорогу Ходжавенд-Агдам. Отсюда просматриваются как Агдам, Агджебеди, так и русло реки Гаргарчай. Лучшего места для организации наблюдения и управления не найти. Армянская армия построила здесь командный пункт для 3-го мотострелкового полка 37-й горнострелковой дивизии", - сказал военный эксперт.

"Двухэтажный командный пункт-бункер - самое укрепленное наземное оборонительное сооружение, которое я видел до сих пор", - сказал Вердиев.

Он подчеркнул, что ворота командного пункта имеют толщину 70-80 миллиметров и массу до пяти тонн, они устойчивы к артобстрелам. Это укрепление было модернизировано примерно в 1999-2000 годах.

"Неизвестно, откуда армяне доставили ребристую железную конструкцию, напоминающую двухэтажный тоннель метро. Скорее всего, она была предназначена для защиты складов боеприпасов от ядерных ударов в советское время.

Внутри командного пункта могут разместиться 60-80 человек. Бункер имеет более 10 комнат, столовую, оружейную, бетонированный коридор, он отапливается несколькими дровяными печами. Рядом с ним есть отдельное убежище на 8-10 человек", - сказал Вердиев.

По его словам, на расстоянии 40 метров от объекта находились камеры видеонаблюдения, но армяне демонтировали их и увезли.

"Предположительно, эти устройства были производства американской компании Raythron. Они позволяют следить за действиями противоположной стороны днем и ночью на расстоянии 30 километров. Отсюда четко просматривались оборонительные районы первого и второго эшелона, заминированные территории, основные, резервные и дополнительные боевые позиции, наблюдательные пункты подразделений", - добавил военный эксперт.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)