Завтра воздух в Баку прогреется до 12 градусов

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в среду ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится на северо-восточный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 10-13 градусов тепла, в Баку ночью - 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 55-60 процентов.

В регионах Азербайджана 17 марта днем преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах пройдут дожди, на горных территориях выпадет снег. Местами туман, западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью - 2-7 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)