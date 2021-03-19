Греция также признала UNEC
UNEC, являющийся брендом Азербайджанского государственного экономического университета, продолжает укреплять свои позиции среди мировых образовательных брендов.
Так, вслед за Турцией, Словакией, Венгрией, Хорватией, Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией, Россией, Украиной и Грузией, Греция также признала бренд UNEC.
С 2016 года UNEC, являющийся брендом Азербайджанского государственного экономического университета, признан в 12 странах.
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