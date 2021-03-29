Даже после вакцинации человек может быть носителем COVİD-19 – директор НИИ медпрофилактики

БАКУ /Trend/ - Даже после вакцинации человек может быть носителем коронавируса, который уже не представляет для него угрозы, но опасен для окружающих.

Об этом сказал в понедельник Trend директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова, профессор Адиль Аллахвердиев.

По его словам, каждый должен обязательно использовать медицинскую маску, независимо от того, вакцинирован он или переболел коронавирусом.

По мнению профессора, если все будут использовать медмаски, то не будет необходимости в ужесточении карантина.

«Сегодня требуется одно: соблюдать правила, носить медмаски и регулярно мыть руки. Это должно стать повседневным правилом. При этом маску необходимо часто менять», - сказал Аллахвердиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)