С 1 апреля ОМС охватит все население Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С первого апреля обязательное медицинское страхование (ОМС) охватит все население Азербайджана. Таким образом, граждане, имеющие прописку в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, смогут воспользоваться 2 550 медицинскими услугами, включенными в пакет ОМС.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, в пакет включены: первая медико-санитарная помощь, скорая и неотложная медпомощь, специализированные амбулаторные, лабораторные и физиотерапевтическую услуги, инвазивная радиология и стационарные услуги. Они будут оказываться гражданам в учреждениях, находящихся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), на основании направления.

Чтобы воспользоваться пакетом услуг, гражданин должен будет вначале проконсультироваться с семейным врачом, за исключением случаев, когда требуется скорая и неотложная медицинская помощь. Для этого нужно будет обратиться в государственное медицинское учреждение, оказывающее первую медико-санитарную помощь, и выбрать семейного врача в соответствии с "Правилами прикрепления застрахованных к государственному медицинскому учреждению для оказания первой медико-санитарной помощи". Если после обследования и лечения возникнет необходимость в специализированной медпомощи, то пациент получит направление к специализированному врачу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)