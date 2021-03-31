На трассе "Формулы 1" в Баку начнут устанавливать бетонные блоки
БАКУ /Trend/ - В Баку четвертого-шестого июня пройдет очередной Гран-при Азербайджана "Формулы 1", поэтому его организатор – операционная компания Baku City Circuit по ночам будет вести строительно-монтажные работы на улицах столицы, по которым пройдет трасса гонок, сказали в среду Trend в компании.
Ранее сообщалось, что с 31 марта барьеры безопасности - бетонные блоки будут устанавливаться на участке от пересечения улиц Пушкина и Хагани и в направлении проспекта Бюльбюля.
Планируется, что эти работы будут проводиться с 22:00 до 06:00.
«С учетом этого призываем водителей не парковать свои автомобили в ночное время на улице Хагани», - сказали в компании.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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