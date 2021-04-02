На Абшероне строят дорогу к грязевым вулканам (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане идет строительство автомобильной дороги к территории, на которой расположены грязевые вулканы, сообщает в пятницу Государственное агентство автомобильных дорог.
Общая протяженность дороги 3-й технической категории составит 21 километр, а ширина - восемь метров.
К нанесению асфальтобетонного покрытия подготовлен участок трассы длиной 15 километров.
Дорога строится от участка автомагистрали Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией, проходящей через поселок Гобустан.
Она упростит подъезд к туристическому комплексу, который планируется построить на территории, где расположен грязевой вулкан "Арбани" (20-25 километров от Баку).
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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