На сегодня в Хачмазском районе вакцинировано свыше 20 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - На сегодня в Хачмазском районе Азербайджана вакцинировано свыше 20 тысяч человек.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Хачмазской центральной районной больнице.

Было отмечено, что граждане проявляют большой интерес к вакцинации.

«С 18 января в Хачмазском районе вакцинировано свыше 20 тысяч человек. В настоящее время от коронавируса прививаются лица старше 40 лет, в том числе продолжается процесс вакцинации второй дозой.

У вакцинированных побочных реакций после прививок не наблюдалось. Лишь у двух человек была зафиксирована психологическая напряженность. Но и они после недолгого содержания под врачебным контролем были отпущены домой», – добавили в больнице.

Отметим, что на сегодня в Азербайджане вакцинацию прошли 947 947 человек. Процесс успешно продолжается на всей территории страны.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)