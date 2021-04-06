Сильный ветер повредил энергетическое хозяйство в ряде районов Азербайджана (ФОТО)
БАКУ / Trend/ - Сильный ветер нанес серьезный ущерб энергетическому хозяйству в некоторых районах Азербайджана, сообщает во вторникTrend со ссылкой на ОАО «Азеришиг».
В Шабранском, Хачмазском и Губинском районах слетели крыши частных домов, упали деревья, в результате чего произошли перебои в электроснабжении.
Сотрудники АО уже устранили возникшие перебои в Губинском и Шабранском районах, а в Хачмазском районе работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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