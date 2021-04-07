В Зангилане есть две особо охраняемые природные территории – Минэкологии

ЗАНГИЛАН /Trend/ - В Зангиланском районе Азербайджана есть две особо охраняемые природные территории.

Как передает в среду Trend, об этом сказала журналистам сотрудница Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова. Она отметила, что одна из них – Баситчайский государственный природный заповедник, а другая – Государственный природный заказник Аразбою.

«Общая площадь Баситчайского государственного природного заповедника, который отличается уникальной экосистемой, составляет 107 гектаров. Заповедник создан в 1974 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева. Это самая большая территория, где в естественных условиях растут восточные платаны. Здесь на 100 гектарах растут восточные платаны, остальная территория – смешанные леса», – сказала Самедова.

Представитель министерства сообщила, что по долине заповедника на 15 километров протекает река Баситчай, которая берет начало в Зангезурском хребте. Лес с восточными платанами также расположен в долине заповедника. Во время оккупации, по предварительным данным, армянами было уничтожено 42,8 гектара леса.

«Государственный природный заказник Аразбою занимает площадь в 2200 квадратных метров. Этот заказник был создан за несколько месяцев до оккупации Зангилана. Целью его создания была защита тугайских лесов вдоль реки Араз. К сожалению, армяне изменили русло реки Араз. По текущим данным, на территории уничтожено до 1500 гектаров тугайских лесов», – добавила Арзу Самедова.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)