ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен для желающих получить сертификат в сфере аграрного страхования

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередной тестовый экзамен для кандидатов, желающих получить сертификат независимого эксперта по аграрному страхованию. Регистрация кандидатов, желающих принять участие в экзаменах, будет проходить с восьмого апреля по восьмое мая.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр, с учетом количества участников и текущей санитарно-эпидемиологической ситуации экзамен будет проводиться или с применением бумажных носителей, или в электронном виде с помощью компьютера в специально отведенных залах.

Кандидаты, желающие принять участие в экзамене, должны создать «Личный кабинет» на сайте Центра (http://ekabinet.dim.gov.az) в соответствии с «Правилами создания и использования» Личного кабинета» и пройти регистрацию в соответствующем разделе.

Участие в экзаменах платное. Для участия в экзамене в личный кабинет необходимо внести средства в размере 94,40 маната (включая НДС). Кандидату, прошедшему регистрацию, но не принявшему участие в экзамене, средства не возвращаются.

С подробностями можно ознакомиться по ссылке.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)