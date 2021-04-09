Среди военнослужащих Нахчыванского гарнизона проведено первенство по бегу на 3 тыс. метров (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ / Trend/ - Среди военнослужащих Нахчыванского гарнизона проведено первенство по кроссу на дистанцию 3 тысячи метров, сообщили в пятницу Trend в Минобороны Азербайджана.

В кроссе участвовало 48 спортсменов из 16 команд.

В командном зачете первое место заняли спецназовцы, второе место – мотострелки.

В индивидуальном зачете первого места был удостоен сверхсрочник Махир Ибрагимов, второго места – солдат Агшин Гусейнов, третьего места – солдат Гурбан Аллахвердиев.

От имени командования Отдельной общевойсковой армии победителям были вручены кубки, почетные грамоты и дипломы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)