В Баку организованы масштабная дезинфекция и работы по благоустройству

БАКУ /Trend/ - 10 апреля в Баку и районах столицы при организации Исполнительной власти были проведены масштабная дезинфекция и работы по благоустройству, сообщает в субботу Trend.

Сотрудники коммунальных служб организовали мойку улиц и проспектов, в том числе тротуаров, бордюров, фонарных столбов, киосков и ограждений.

По рекомендации ИВ работники магазинов и объектов участвовали в мойке фасадов и витрин.

Также стартовали работы по уборке и мойке административных зданий управлений, организаций, туристических объектов.

На территории столицы высаживаются деревья и кусты, организована поливка зеленых насаждений.

Кроме того, ИВ провела в Баку 21-ю по счету дезинфекцию.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)