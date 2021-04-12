Роль азербайджанцев в освоении космоса (ФОТО)

12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. В этот день в 1961 году впервые на орбиту отправился гражданин Советского Союза Юрий Гагарин. Космонавт, вышедший на орбиту на космическом корабле «Восток», облетел Землю за 1 час 48 минут и успешно приземлился в Саратовской области России. Решением Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года 12 апреля был объявлен Всемирным днем авиации и космонавтики. Сегодня его отмечают во многих странах, в том числе и в Азербайджане.

Выдающиеся космонавты Виталий Желобов и Муса Манаров родились и выросли в Азербайджане, окончили Институт нефтехимии. Они вдвоем были в ряду тех, кто внес большой вклад в развитие советской космонавтики.

В частности, уроженец Баку космонавт Манаров в период с 1987 по 1988 годы поставил рекорд по продолжительности пребывания человека на орбите, проведя в космосе 365 суток, благодаря чему он был занесен в книгу рекордов Гиннеса.

Физули Фараджев – человек, которым по праву гордятся в Азербайджане. Действующий член Академии общественных наук России, азербайджанец, непосредственно участвовавший в создании знаменитого космического самолета «Буран», обладатель почетной медали имени К.Э. Циолковского Федерации космонавтики РФ, генеральный директор ОАО «Техно-Свар-ТМЗ».

Нельзя не упомянуть об Ануше Ансари — она первая женщина-космический турист и первая мусульманка в космосе. 18 сентября 2006 года UTC «Союз ТМА-9» с экипажем успешно стартовал с космодрома Байконур. 20 сентября корабль успешно пристыковался к кормовому стыковочному узлу модуля «Звезда» МКС. За восемь дней, провёденных на станции, Ануше выполнила несколько научных экспериментов, в основном связанных с влиянием космической радиации и невесомости на членов экипажа и на микроорганизмы. Она стала также первым человеком, который вёл блог во время космического полёта.

Среди основоположников советской космонавтики имя азербайджанца Керима Керимова стоит в первых рядах. Он сыграл исключительную роль в производстве ракет «Р-2». 4 октября 1957 года с помощью одной из этих ракет в космос был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, что положило начало космической эре на нашей планете. Керимов оказал беспрецедентные услуги в развитии ракетно-космической техники.

Учитывая, что Керимов был известным ученым и специалистом и обладал обширными познаниями, в 1966 году он был назначен председателем Государственной комиссии по космическим полетам. В комиссию вошли видные ученые и академики — Мишин, Глушко, Семенов и другие специалисты высокого уровня. Владение Керимова уникальными знаниями и космическими системами позволило руководить комиссией в течение 25 лет и принять окончательное решение об отправке космических ракет в полеты, включая Луну, Венеру и другие планеты. В 1975 году он курировал подготовку совместного советско-американского полета «Союз» – «Аполлон». А уже в 1979 году Керимову К.А. была присуждена Государственная премия за организацию международных полетов.

За производственную, организационную и научную деятельность генерал-лейтенант Каримов награжден почетным званием Героя Советского Союза, дважды орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды. Керим Керимов дважды удостаивался государственных наград: учитывая его большую роль в развитии космонавтики и его заслуги перед Азербайджанской Республикой, общенациональный лидер Гейдар Алиев своим указом наградил Керимова Керимова Орденом «Почета» АР и был избран почетным членом Национальной Академии Наук Азербайджана.

Именно благодаря Гейдару Алиеву в 1973 году в Баку прошла международная конференция с участием известных ученых и космонавтов из многих стран мира. В 1974 году было создано Национальное аэрокосмическое агентство Азербайджана НАКА, как НЦ «Каспий» в составе Национальной академии наук Азербайджана.

Создание и развитие аэрокосмической отрасли в Азербайджане началось в 2008 году после соответствующего указа президента Ильхама Алиева, который успешно продолжил политику общенационального лидера. Основная задача действующего в стране аэрокосмического агентства — реализация проектов, направленных на укрепление и развитие обороноспособности страны. В настоящее время Азербайджан является активным членом космического клуба. Развитие космической отрасли — одно из приоритетных направлений в стране.

Прошло восемь лет с момента запуска на орбиту первого в Азербайджане телекоммуникационного спутника Azerspace-1. Спутник имеет постоянных клиентов более чем в 30 странах мира. Azerspace-1 предоставляет высокотехнологичные возможности государственным и частным организациям в регионе для удовлетворения растущего спроса на сетевые услуги. В настоящее время Azerspace-1 транслирует более 60 теле- и радиоканалов.

Azerspace-1 находится на орбите 46 ° восточной долготы и охватывает Европу, Африку, Ближний Восток, Кавказ и Центральную Азию.

В стратегические планы развития ОАО входит расширение объема и спектра оказываемых услуг. В сентябре 2018 года с космодрома Куру был успешно запущен спутник Azerspace-2.

В декабре 2019 года в столице Азербайджана в рамках международной выставки в сфере телекоммуникационных и информационных технологий BAKUTEL-2019 российский оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и азербайджанский оператор спутниковой связи ОАО «Азеркосмос» подписали соглашение о сотрудничестве в области услуг спутниковой связи и вещания.

Данное соглашение является логичным продолжением укрепления торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном, и его подписание продиктовано текущей конъюнктурой мирового спутникового рынка.

ГПКС и Азеркосмос уже много лет успешно работают на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки. Объединение усилий двух национальных спутниковых операторов открыло потенциал для новой страницы российско-азербайджанского сотрудничества.

Российский и азербайджанский спутниковые операторы обладают уникальным опытом реализации спутниковых проектов в области организации корпоративных сетей связи, магистральных каналов доступа в Интернет, регионального ТВ вещания, а также работы с подвижными объектами на суше, на море и в воздухе.

Совместная работа над проектами позволяет двум компаниям усилить свое присутствие в регионах Евразийского и Африканского континентов, а также обеспечить максимальный охват вертикальных рынков предоставления услуг спутниковой связи и вещания.

Дальнейшее углубление совместного сотрудничества России и Азербайджана позволит использовать российский опыт и имеющийся научно-технический и производственный потенциал обоих государств в интересах создания новых космических средств с характеристиками мирового уровня.

Кроме того, сотрудничество Азербайджана в многостороннем формате со странами СНГ позволит осуществлять знаковые крупные проекты и программы, ведь эти страны, располагающие такой огромной территорией, имеют большой потенциал для наращивания сотрудничества в космической сфере, результаты которого все больше будут влиять на обеспечение экономического роста.

Намазалиева Ляман

Магистр политических наук