Роль азербайджанцев в освоении космоса (ФОТО)

Общество 12 апреля 2021 11:47 (UTC+04:00)
Роль азербайджанцев в освоении космоса (ФОТО)

12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. В этот день в 1961 году впервые на орбиту отправился гражданин Советского Союза Юрий Гагарин. Космонавт, вышедший на орбиту на космическом корабле «Восток», облетел Землю за 1 час 48 минут и успешно приземлился в Саратовской области России. Решением Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года 12 апреля был объявлен Всемирным днем авиации и космонавтики. Сегодня его отмечают во многих странах, в том числе и в Азербайджане.

Выдающиеся космонавты Виталий Желобов и Муса Манаров родились и выросли в Азербайджане, окончили Институт нефтехимии. Они вдвоем были в ряду тех, кто внес большой вклад в развитие советской космонавтики.

В частности, уроженец Баку космонавт Манаров в период с 1987 по 1988 годы поставил рекорд по продолжительности пребывания человека на орбите, проведя в космосе 365 суток, благодаря чему он был занесен в книгу рекордов Гиннеса.

Физули Фараджев – человек, которым по праву гордятся в Азербайджане. Действующий член Академии общественных наук России, азербайджанец, непосредственно участвовавший в создании знаменитого космического самолета «Буран», обладатель почетной медали имени К.Э. Циолковского Федерации космонавтики РФ, генеральный директор ОАО «Техно-Свар-ТМЗ».

Нельзя не упомянуть об Ануше Ансари — она первая женщина-космический турист и первая мусульманка в космосе. 18 сентября 2006 года UTC «Союз ТМА-9» с экипажем успешно стартовал с космодрома Байконур. 20 сентября корабль успешно пристыковался к кормовому стыковочному узлу модуля «Звезда» МКС. За восемь дней, провёденных на станции, Ануше выполнила несколько научных экспериментов, в основном связанных с влиянием космической радиации и невесомости на членов экипажа и на микроорганизмы. Она стала также первым человеком, который вёл блог во время космического полёта.

Среди основоположников советской космонавтики имя азербайджанца Керима Керимова стоит в первых рядах. Он сыграл исключительную роль в производстве ракет «Р-2». 4 октября 1957 года с помощью одной из этих ракет в космос был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, что положило начало космической эре на нашей планете. Керимов оказал беспрецедентные услуги в развитии ракетно-космической техники.

Учитывая, что Керимов был известным ученым и специалистом и обладал обширными познаниями, в 1966 году он был назначен председателем Государственной комиссии по космическим полетам. В комиссию вошли видные ученые и академики — Мишин, Глушко, Семенов и другие специалисты высокого уровня. Владение Керимова уникальными знаниями и космическими системами позволило руководить комиссией в течение 25 лет и принять окончательное решение об отправке космических ракет в полеты, включая Луну, Венеру и другие планеты. В 1975 году он курировал подготовку совместного советско-американского полета «Союз» – «Аполлон». А уже в 1979 году Керимову К.А. была присуждена Государственная премия за организацию международных полетов.

За производственную, организационную и научную деятельность генерал-лейтенант Каримов награжден почетным званием Героя Советского Союза, дважды орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды. Керим Керимов дважды удостаивался государственных наград: учитывая его большую роль в развитии космонавтики и его заслуги перед Азербайджанской Республикой, общенациональный лидер Гейдар Алиев своим указом наградил Керимова Керимова Орденом «Почета» АР и был избран почетным членом Национальной Академии Наук Азербайджана.

Именно благодаря Гейдару Алиеву в 1973 году в Баку прошла международная конференция с участием известных ученых и космонавтов из многих стран мира. В 1974 году было создано Национальное аэрокосмическое агентство Азербайджана НАКА, как НЦ «Каспий» в составе Национальной академии наук Азербайджана.

Создание и развитие аэрокосмической отрасли в Азербайджане началось в 2008 году после соответствующего указа президента Ильхама Алиева, который успешно продолжил политику общенационального лидера. Основная задача действующего в стране аэрокосмического агентства — реализация проектов, направленных на укрепление и развитие обороноспособности страны. В настоящее время Азербайджан является активным членом космического клуба. Развитие космической отрасли — одно из приоритетных направлений в стране.

Прошло восемь лет с момента запуска на орбиту первого в Азербайджане телекоммуникационного спутника Azerspace-1. Спутник имеет постоянных клиентов более чем в 30 странах мира. Azerspace-1 предоставляет высокотехнологичные возможности государственным и частным организациям в регионе для удовлетворения растущего спроса на сетевые услуги. В настоящее время Azerspace-1 транслирует более 60 теле- и радиоканалов.

Azerspace-1 находится на орбите 46 ° восточной долготы и охватывает Европу, Африку, Ближний Восток, Кавказ и Центральную Азию.

В стратегические планы развития ОАО входит расширение объема и спектра оказываемых услуг. В сентябре 2018 года с космодрома Куру был успешно запущен спутник Azerspace-2.

В декабре 2019 года в столице Азербайджана в рамках международной выставки в сфере телекоммуникационных и информационных технологий BAKUTEL-2019 российский оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и азербайджанский оператор спутниковой связи ОАО «Азеркосмос» подписали соглашение о сотрудничестве в области услуг спутниковой связи и вещания.

Данное соглашение является логичным продолжением укрепления торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном, и его подписание продиктовано текущей конъюнктурой мирового спутникового рынка.

ГПКС и Азеркосмос уже много лет успешно работают на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки. Объединение усилий двух национальных спутниковых операторов открыло потенциал для новой страницы российско-азербайджанского сотрудничества.

Российский и азербайджанский спутниковые операторы обладают уникальным опытом реализации спутниковых проектов в области организации корпоративных сетей связи, магистральных каналов доступа в Интернет, регионального ТВ вещания, а также работы с подвижными объектами на суше, на море и в воздухе.

Совместная работа над проектами позволяет двум компаниям усилить свое присутствие в регионах Евразийского и Африканского континентов, а также обеспечить максимальный охват вертикальных рынков предоставления услуг спутниковой связи и вещания.

Дальнейшее углубление совместного сотрудничества России и Азербайджана позволит использовать российский опыт и имеющийся научно-технический и производственный потенциал обоих государств в интересах создания новых космических средств с характеристиками мирового уровня.

Кроме того, сотрудничество Азербайджана в многостороннем формате со странами СНГ позволит осуществлять знаковые крупные проекты и программы, ведь эти страны, располагающие такой огромной территорией, имеют большой потенциал для наращивания сотрудничества в космической сфере, результаты которого все больше будут влиять на обеспечение экономического роста.

Намазалиева Ляман

Магистр политических наук

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Следует принять меры для принуждения официального Еревана к выдаче карт минных полей Азербайджану – российский политолог
Следует принять меры для принуждения официального Еревана к выдаче карт минных полей Азербайджану – российский политолог
Победа Азербайджана стала победой всего тюркского мира – генсек Тюркского совета
Победа Азербайджана стала победой всего тюркского мира – генсек Тюркского совета
Компании из стран Тюрского совета проведут бизнес-форум по участию в восстановлении Карабаха
Компании из стран Тюрского совета проведут бизнес-форум по участию в восстановлении Карабаха
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Ведущий поставщик ИБ-услуг США готов предоставить азербайджанскому бизнесу ряд современных решений Экономика 11:56
В Азербайджане созданы офисы для приема поврежденных купюр Финансы 11:54
В Москве состоялся показ фильма Шамиля Алиева "Степняк", удостоенного многих международных наград (ФОТО) Культура 11:48
Роль азербайджанцев в освоении космоса (ФОТО) Общество 11:47
МИД Ирана ожидает, что во время визита Лаврова будет подписан договор о сотрудничестве Политика 11:44
Выплата пенсий завершится до 15 апреля - госфонд Азербайджана Экономика 11:24
В Азербайджанской национальной консерватории приостановлены занятия Общество 11:19
AzFina содействует развитию международного сотрудничества платежных систем Азербайджана Экономика 11:12
Жителям ряда бакинских поселков стало проще добираться до станции метро "Кёроглу" (ФОТО) Общество 11:08
Российская компания готова поставлять в Азербайджан инновационные солнечные модули Энергетика 11:01
В Азербайджане на аукцион выставят 62 объекта госимущества Бизнес 10:51
Следует принять меры для принуждения официального Еревана к выдаче карт минных полей Азербайджану – российский политолог Политика 10:47
Азербайджан увеличил потенциал по экспорту томатов на более чем 30% Бизнес 10:37
Календарь месяца Рамазан - 2021: правила соблюдения поста Социум 10:36
Стоимость азербайджанской нефти за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 10:33
Поток трудовых мигрантов из Турции в Азербайджан резко сократился Турция 10:26
Оглашен очередной список госструктур Азербайджана, которые перейдут на G-Cloud ИКТ 10:23
Эр-Рияд в мае полностью удовлетворит запросы на нефть от НПЗ Индии Арабские страны 10:19
В рамках "Зеленого марафона" жителям Шамкира розданы саженцы деревьев (ФОТО) Общество 10:18
Азербайджан и Хорватия обсудили перспективы развития энергетического сотрудничества Энергетика 10:17
Золото и серебро в Азербайджане подешевели Финансы 10:15
МВФ обнародовал прогноз по валютным резервам Азербайджана на 2021-2022 гг. Финансы 10:05
Названы данные по перевозкам стамбульского аэропорта им. Сабихи Гёкчен Турция 10:04
Порты Турции перевалили более 2 млн тонн грузов из Греции Турция 09:59
Назван объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан Энергетика 09:56
Объем перевалки грузов из США через порты Турции превысил 4 млн тонн Турция 09:50
В Казахстане подвели итоги социально-экономического развития за I квартал 2021 года Казахстан 09:42
Победа Азербайджана стала победой всего тюркского мира – генсек Тюркского совета Политика 09:42
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 09:41
Нацбанк Грузии установил курс лари на 12 апреля Грузия 09:33
С начала года турецкий порт Коджаэли принял более тысячи судов Турция 09:32
Компании из стран Тюрского совета проведут бизнес-форум по участию в восстановлении Карабаха Политика 09:29
Цены на нефть мало меняются в отсутствие значимых факторов Энергетика 09:23
Объем перевалки грузов через порты Турции из Грузии превысил 300 тыс. тонн Турция 09:21
Грузия незначительно сократила импорт электротоваров из Турции Турция 09:17
Франция увеличивает импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 09:12
В Турции в этом году не будет массовых церемоний ифтара на Рамадан Турция 09:07
Эмили Авербах стала победительницей международного конкурса "Созвездие Европа-Азия 2021" (ФОТО) Культура 09:00
На юге Доминиканской Республики изъяли около 600 кг кокаина В мире 08:50
Япония намерена ускорить вакцинацию граждан старше 65 лет Другие страны 08:32
В Азербайджане ожидается принятие правовой основы для процедуры eTIR Транспорт 08:17
Темпы вакцинации в Грузии необходимо ускорить в два-три раза - главный эпидемиолог Грузия 08:01
Иран завоевал 58 лицензий на Олимпийские игры-2021 в Токио Иран 07:56
2290 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 07:49
Число инфицированных коронавирусом в Германии превысило 3 млн Европа 07:16
Глава ФРС считает возможным запуск цифрового доллара в США США 06:45
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,33 млн человек Турция 06:23
В Канаде вскоре могут разрешить вакцинацию детей 12-15 лет препаратом Pfizer Другие страны 05:32
На Гаити похитили группу католических церковнослужителей Другие страны 04:34
На территории Сент-Винсента и Гренадин массово отключается свет из-за извержения вулкана В мире 03:44
Шестеро детей пострадали при пожаре в жилом доме в Праге Европа 02:41
Вулкан Суфриер покрыл пеплом карибский остров Сент-Винсент Другие страны 01:43
"Аталанта" победила "Фиорентину" в матче чемпионата Италии Спорт 01:03
"Земля кочевников" удостоена премии BAFTA как лучший фильм В мире 00:27
Британия отправила спецназ в Северную Ирландию Европа 00:06
Энтони Хопкинс удостоен премии BAFTA как лучший актер В мире 11 апреля 23:46
Microsoft может приобрести за $16 млрд разработчика технологий искусственного интеллекта ИКТ 11 апреля 23:05
Референдум по новой конституции Кыргызстана состоялся, явка составила 36,75% - ЦИК Кыргызстан 11 апреля 22:41
В Турции произошло землетрясение Турция 11 апреля 22:28
На Западе следует поднять вопрос в связи с отказом Армении предоставить Азербайджану карты минных полей – украинский эксперт Политика 11 апреля 22:15
В НАСА объяснили «радугу» на Марсе В мире 11 апреля 22:10
Руководители АМИ Trend и кыргызского агентства «Кабар» обсудили реализацию совместных проектов Политика 11 апреля 21:46
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ Спорт 11 апреля 21:36
Более 70 марок гомополимеров и сополимеров будут выпускать в Казахстане Казахстан 11 апреля 20:51
Пакистан поддерживает Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий Политика 11 апреля 20:48
В мире за сутки выявили более 646 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 11 апреля 20:35
FMO закрывает кредитный договор с грузинским Credo Bank Бизнес 11 апреля 20:30
Премьер-министр Южной Кореи прибыл в Тегеран Политика 11 апреля 20:20
Международное сообщество должно быть активно вовлечено в процесс восстановления освобожденных земель Азербайджана – эксперт Политика 11 апреля 20:01
Глава МИД Азербайджана принял участие в круглом столе, организованном Университетом АДА (ФОТО) Политика 11 апреля 19:48
В Роттердаме началась установка сцены для проведения "Евровидения" Европа 11 апреля 19:44
В Иране заявили, что авария на ядерном объекте в Натанзе произошла из-за теракта Общество 11 апреля 19:10
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 11 апреля 19:04
В Азербайджане выявлено еще 2 414 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 695 человек Общество 11 апреля 18:39
В Иране за сутки от коронавируса скончались 258 человек Общество 11 апреля 18:26
"Дочка" Georgian Airways приступает к перевозкам грузов Грузия 11 апреля 18:10
В Кыргызстане завершились выборы в местные органы власти и референдум Кыргызстан 11 апреля 18:05
Отрадно, что на освобожденных территориях Азербайджана снова воцарился мир – госсекретарь Венгрии Политика 11 апреля 17:46
Отдавшие приказ о ракетных ударах по Гяндже несут ответственность за военные преступления – Хикмет Гаджиев Политика 11 апреля 17:36
Азербайджан проявил большой героизм во время войны – Фахреттин Алтун (ЭКСКЛЮЗИВ) (ВИДЕО) Политика 11 апреля 17:10
В Университете АДА проходит конференция под названием «Новое видение для Южного Кавказа. Развитие и сотрудничество после конфликта» (ФОТО) Политика 11 апреля 17:09
Успешная политика Президента Ильхама Алиева поддерживается и высоко ценится народом – Нагиф Гамзаев Политика 11 апреля 17:06
В прокуратуре Египта назвали причину столкновения двух поездов Другие страны 11 апреля 16:49
Крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс открыли в Туркестане Казахстан 11 апреля 16:31
Азербайджанский Агдам – яркий пример урбицида – Хикмет Гаджиев (ФОТО) Политика 11 апреля 16:05
Начался визит делегации Тюркского совета в Гянджу (ФОТО) Политика 11 апреля 15:59
Британский штамм коронавируса стал наиболее распространенным в Грузии Грузия 11 апреля 15:30
Этот визит был организован для того, чтобы делегация Тюркского совета на месте могла ознакомиться с этим изуверством – Хикмет Гаджиев Политика 11 апреля 15:22
В Армении за сутки выявлено 650 новых случаев заражения коронавирусом Армения 11 апреля 15:11
Азербайджан переходит к новому этапу своего развития – Асаджон Ходжаев (ВИДЕО) Политика 11 апреля 14:37
Грузоперевозки по БТК в первом квартале 2021 года увеличились на 50% Транспорт 11 апреля 14:26
В Иране ввели ограничения на поездки в более чем 39 стран Экономика 11 апреля 14:08
Увиденное нами в Агдаме – беспрецедентное варварство – Фахреттин Алтун (ВИДЕО) Политика 11 апреля 14:02
Делегация Тюркского совета осмотрела разрушенное здание Агдамского драматического театра (ФОТО) Политика 11 апреля 13:44
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра Общество 11 апреля 13:18
Делегация Тюркского совета посетила Агдамскую джума-мечеть (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11 апреля 12:54
Делегация Тюркского совета побывала на разрушенном армянами кладбище Имарат (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11 апреля 12:35
Президент Ильхам Алиев играет очень важную консолидирующую роль в Тюркском совете - Багдад Амреев (ЭКСКЛЮЗИВ) (ВИДЕО) Азербайджан 11 апреля 12:30
В России выявили 8 702 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 11 апреля 12:11
Промежуточная явка на референдуме в Кыргызстане составила 12,90% Кыргызстан 11 апреля 11:45
Все новости