В Азербайджане вакцину от коронавируса получили еще 70 журналистов

БАКУ /Trend/ - 12 апреля вакцину от COVID-19 в Азербайджане получили еще 70 журналистов, сообщил в понедельник Trend председатель Совета печати Афлатун Амашев.

По его словам, в целом вакцинировано до 130 журналистов.

"На этой неделе вакцинация будет продолжена. Число журналистов, обращающихся по этому вопросу, растет. Для получения вакцины уже обратились около 500 журналистов", - сказал Амашев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)