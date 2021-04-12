В Азербайджане выявлен 1151 новый случай заражения COVID-19, выздоровели 1052 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 1151 новый случай заражения COVİD-19, выздоровели 1052 заболевших, скончались 29 человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 287 144 случая заражения COVID-19. Из этого числа 251 760 человек выздоровели, 3 944 – скончались. Продолжается лечение 31 440 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7687 тестов, в целом за все время пандемии – 3 026 132 теста.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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