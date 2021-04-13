В Азербайджане вакцинировано свыше 170 журналистов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на сегодня вакцинировано свыше 170 журналистов.

Об этом во вторник сообщили Trend в Совете печати Азербайджана. Было отмечено, что только за сегодняшний день были привиты свыше 50 человек.

«В первый день процесса вакцинации журналистов, который стартовал с прошлой недели, были привиты 56 человек. На данный момент вакцинацию прошли свыше 170 человек. Число обращающихся для вакцинации журналистов растет, процесс продолжается», – сказали в Совете печати.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января. На данный момент продолжается вакцинация лиц старше 40 лет.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)