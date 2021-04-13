В Азербайджане выявлено 2 457 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 002 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 457 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 2 002 человека, скончались - 34, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлен 289 601 случай заражения COVID-19. Из этого числа 253 762 человека выздоровели, 3 978 – скончались. Продолжается лечение 31 862 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 14 254 теста, а в целом за все время пандемии – 3 040 386.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)