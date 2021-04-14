Протяженность проспекта "8 Ноября" в Баку увеличена до 10 км

БАКУ /Trend/ - Протяженность проспекта "8 Ноября" (бывший проспект Нобеля) в Баку увеличена до 10 километров, сообщает в среду Trend.

Протяженность проспекта увеличена за счет части Зыхского шоссе до Военного лицея имени Дж. Нахчыванского.

Отметим, что в последние годы на этой территории были проведены большие работы по реконструкции и благоустройству.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)