Назван срок сдачи в эксплуатацию «Дороги Победы» в Шушу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство «Дороги Победы», являющейся символом освобождения города Шуша от оккупации, сообщает в четверг Trend со ссылкой на госагентство.

«Дорога Победы», фундамент которой был заложен во время поездки Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Физулинский и Джебраильский районы 16 ноября 2020 года, была расширена всего да два месяца.

Она начинается от автомагистрали Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор. В соответствии с проектом ее протяженность составит 101 километр.

Дорога будет двухполосной и строится в соответствии со второй технической категорией.

В настоящее время ведутся земляные работы. На дороге также строятся три автомобильных моста протяженностью 33, 99 и 75 метров.

Трассу планируется сдать в эксплуатацию в сентябре нынешнего года.

«Дорога Победы» пройдет по территории Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов и соединит более 20 населенных пунктов, включая города Физули и Шуша.

Этот дорожный проект является частью единой транспортной концепции Карабаха.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)