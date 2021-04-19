БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове 20 апреля прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем - 19-24, в Баку ночью - 11-13, днем - 19-21 градус тепла, говорится в сообщении.

Атмосферное давление снизится с 761 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана 20 апреля преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах пройдут грозы, кратковременные дожди. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем - 25-30 градусов тепла, в горах - 7-12, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)